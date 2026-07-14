18th July 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

‘தமிழ் முருகன்’ படத்தில் தனுஷின் மிரட்டல் தோற்றம் வெளியீடு!

by Suresh0105
Dhanush's Powerful New Look from 'Tamil Murugan' Unveiled!

‘பொல்லாதவன்’, ‘ஆடுகளம்’, ‘வட சென்னை’, ‘அசுரன்’ உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களுக்குப் பிறகு, இயக்குநர் வெற்றிமாறன் மற்றும் நடிகர் தனுஷ் மீண்டும் இணைந்துள்ள திரைப்படம் ‘தமிழ் முருகன்’. இந்தக் கூட்டணியின் அடுத்த படமாக உருவாகி வரும் இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அறிவுமதி எழுதியுள்ள இந்தப் படத்தை தனுஷின் வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் புரொடக்ஷன் மைல்ஸ் டு கோ நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கும் இப்படம் வரலாற்றுப் பின்னணியில் உருவாகும் பிரம்மாண்ட திரைப்படமாகும்.

சமீபத்தில் வெளியான ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் அறிமுக வீடியோ ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது தனுஷின் கதாபாத்திர தோற்றத்தை அறிமுகப்படுத்தும் சிறப்பு வீடியோ படக்குழுவால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் தனுஷின் வித்தியாசமான தோற்றம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இதற்கிடையில், ‘தமிழ் முருகன்’ திரைப்படத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதியும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருவது, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.