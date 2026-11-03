நவம்பர் 6-ல் தனுஷின் ‘ஓம்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா… சென்னையில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடு!

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘ஓம் – சாப்டர் 1: உதிரம் – தி பிளட் வுட்’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் நவம்பர் 6-ம் தேதி சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது.
சென்னை சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியில் இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறவுள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பான பிரத்யேக புரொமோ வீடியோவையும் படக்குழு சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு, விழா நடைபெறும் தேதி மற்றும் இடத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
‘ரங்கூன்’, தேசிய விருது பெற்ற ‘அமரன்’ ஆகிய படங்களை இயக்கிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி இப்படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ளார். இவரது இயக்கத்தில் உருவாகும் மூன்றாவது திரைப்படம் இதுவாகும். இப்படத்தின் மூலம் முதன்முறையாக தனுஷ் மற்றும் மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மம்மூட்டி இணைந்து நடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நசீருதீன் ஷா, இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்களும் நடித்துள்ளனர்.
தனுஷின் 55-வது திரைப்படமான இப்படம் ஆரம்பத்தில் ‘D55’ என்ற தற்காலிகப் பெயரில் உருவாகி வந்தது. பின்னர், ‘ஓம் – சாப்டர் 1: உதிரம் – தி பிளட் வுட்’ எனப் பெயரிடப்பட்டது. காடுகளைப் பின்னணியாகக் கொண்டு அதிரடி ஆக்ஷன் திரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் முக்கியக் காட்சிகள் திருவண்ணாமலை மற்றும் மலேசியா உள்ளிட்ட இடங்களில் படமாக்கப்பட்டுள்ளன.
முதலில் அக்டோபர் 16-ம் தேதி வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த இப்படம், ரஜினிகாந்தின் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டைக் கருத்தில் கொண்டு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, தீபாவளிக்கு சூர்யாவின் ‘சீன்’ திரைப்படம் வெளியானதால், அந்த வெளியீட்டுத் தேதியும் தவிர்க்கப்பட்டது. தற்போது இப்படம் வரும் நவம்பர் 20-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாய் அபியங்கர் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். எழில் அரசு K ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஆர். கலைவாணன் படத்தொகுப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். வுண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்-டேக் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளன.
நவம்பர் 6-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள இசை வெளியீட்டு விழாவில் தனுஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் விழா குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.