26th January 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

சினிமா வாழ்க்கை நிரந்தரமில்லை – மனம் திறந்த ராஷி கன்னா

by dinesh kumar048
Vijay TV's popular dance show to start soon..!

சினிமா வாழ்க்கை நிரந்தரமில்லை – மனம் திறந்த ராஷி கன்னா

தமிழ் சினிமாவில் இமைக்கா நொடிகள், அடங்​கமறு, திருச்சிற்றம்​பலம், அரண்​மனை 4, சர்தார், உள்பட சில படங்​களில் நடித்​துள்ள இந்தி நடிகையான ராஷி கன்னா, தெலுங்​கு, மலை​யாளப் படங்களிலும் நடித்து வரு​கிறார். அவர் கூறிய​தாவது:

மொழிகளைப் படிப்​பது எனக்​குப் பிடிக்​கும். அதை ஒரு வேலையாகச் செய்து வரு​கிறேன். இந்​தி, ஆங்​கிலத்தை அடுத்து தெலுங்​கு, தமிழ் மொழிகளை நன்​றாகப் பேசுவேன். இப்​போது பஞ்​சாபி​யும் பேசக் கற்றுள்​ளேன்.

கொஞ்​சம் பெங்காலியும் தெரி​யும். ஒவ்வொரு மொழியிலும் சிறந்த கதா​பாத்​திரங்​களில் நடிக்க வேண்டும் என்பது விருப்​பம். அதனால் கதா​பாத்திரங்​கள்​தான் முக்கி​யம். அங்கு மொழி இரண்​டாம் பட்சம்​தான் என்றாலும் பார்​வை​யாளர்​களு​டன் தொடர்பு கொள்ள அம்மொழியைக் கற்றுக்​கொள்​வது அவசி​யம் என நினைக்கிறேன். அதனாலேயே எந்த மொழி​யில் நடித்தாலும் அதைக் கற்றுக்​கொள்கிறேன்.

பவன் கல்​யாண் ஹீரோ​வாக நடிக்​கும் ‘உஸ்​தாத் பகத்​சிங்’ படத்​தில் நடிக்க வாய்ப்பு வந்​த​போது, கதை கேட்காமல் ஒப்​புக்​கொண்​டேன். பவன் கல்​யாணுக்​காக ஏற்​றுக்​கொண்​டேன். அதன் படப்​பிடிப்​பில் ஏராளமான ரசிகர்​கள் ‘பவனிஷம்’ என்று எழு​தி​யிருந்த டிஷர்ட் அணிந்​து​கொண்டு வந்தனர். அவருடைய தீவிர​மான ரசிகர் பட்டாளத்​தைக் கண்டு வியந்​தேன்.

ஒவ்​வொரு​வரும் சிறந்த படத்​தைக் கொடுக்க வேண்​டும் என்​று​தான் சினிமாவில் உழைக்​கிறார்​கள். அனை​வரும் இந்​திய சினி​மாவுக்கு சிறந்த பங்​களிப்பை வழங்கி வருகிறார்​கள். அதனால், பல்​வேறு மொழிகளில் பணியாற்றி​னாலும் எந்த வித்​தி​யாசத்​தையும் நான் பார்க்கவில்​லை. யாருடன் நடிக்க விரும்பு​கிறீர்​கள் என்று பலரும் கேட்​கிறார்​கள்.

ரன்​பீர் கபூர், விக்கி கவுஷல் ஆகியோர் வித்​தி​யாசமான கதைகளைத் தேர்வு செய்து நடிக்​கிறார்​கள். அவர்​களு​டன் நடிக்க வேண்​டும் என்ற ஆசை இருக்​கிறது.

இயக்குநரைப் பொறுத்தவரை சஞ்​சய் லீலா பன்​சாலி தனது படங்​களில் பெண் கதாபாத்​திரங்​களுக்கு முக்​கி​யத்​து​வம் கொடுப்பவர். அவர் இயக்​கத்​தில், குறிப்​பாக ஒரு பாடலிலாவது நடிக்க வேண்​டும் என நினைக்​கிறேன். இந்த லிஸ்ட்​டில் ரிஷப் ஷெட்டி, ராஜமவுலி ஆகியோ​ரும் இருக்​கிறார்​கள்’ என ராஷி கூறியுள்ளார்.

Vijay TV’s popular dance show to start soon..!