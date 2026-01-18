தலைவர் தம்பி தலைமையில் படம் குறித்து பேசிய ஜீவா.. வரவேற்பு கொடுக்கும் ரசிகர்கள்.!!

தமிழ் சினிமாவில் பிரபல நடிகராக வலம் வருபவர் ஜீவா. இவரது நடிப்பில் தலைவர் தம்பி தலைமையில் என்ற திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றும் வசூல் வேட்டையையும் நடத்தி வருகிறது. இயக்குனர் நிதேஷ் இயக்கத்தில் உருவான இந்தப் படத்தில் தம்பி ராமையா, இளவரசு, பிரார்த்தனா போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில் இந்த படம் குறித்த ஜீவா பேசி இருப்பது தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
அதாவது இந்த படத்தை ஜனவரி 30 ஆம் தேதிக்கு மேல்தான் வெளியிட திட்டமிட்டு இருந்ததாகவும் அண்ணன் படம் வராததால் தம்பியின் படம் வந்துள்ளதாகவும் கலகலப்பாக பேசி இருக்கிறார். இவரின் பேச்சை கேட்ட பொதுமக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் பொங்கலுக்கு வெற்றி படம் என்று சந்தோஷமாக பேசியுள்ளனர்.
இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.