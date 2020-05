பிகில் ரூ 20 கோடி நஷ்டத்திற்கு தயாரிப்பாளரே கூறிய அதிரடி பதில்!

பிகில் தளபதி விஜய் நடிப்பில் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பார்ப்பில் இருந்த படம். இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரும் வரவேற்பையும் பெற்றது.

இந்நிலையில் இப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ 300 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது, அதிலும் வெளிநாடுகளில் மட்டுமே இப்படம் ரூ கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

இந்நிலையில் பிரபல பத்திரிகையாளர் ஒருவர் தன் யூடியூப் சேனலில் அதிர்ச்சி தகவல் ஒன்றை கூறியுள்ளார்.

அதில் பிகில் படம் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ரூ 20 கோடி வரை நஷ்டம் என்று கூறியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் விஜய் கால்ஷிட் பெறுவதற்கு இப்படி கூறுகிறார், ஏனெனில் பிகில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை செய்த படம் என்று அந்த பத்திரிகையாளரே பதிலும் கூறியுள்ளார்.

அதை தொடர்ந்து தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா டுவிட்டரில் அது உண்மையில்லை என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இதோ..

Yes. @republic please fact check this article. Thank you 🙏 https://t.co/BROY0EtSXt

