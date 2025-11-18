பிக் பாஸில் தொடங்கிய முதல் டாஸ்க்.. வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் பிக் பாஸ் வீடு 3 டீம்களாக பிரிந்து டாஸ்க் விளையாட உள்ளனர். அதில் சிறப்பாக பங்கேற்கும் போட்டிையாளர்கள் அடுத்த வார தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதனால் போட்டியாளர்கள் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர்.
இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
