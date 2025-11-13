13th November 2025
Tamilstar
ரேங்கிங் டாஸ்க்கில் பார்வதி செய்த வாக்குவாதம்.. வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu046
BiggBossTamil9 Day39 Promo2

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோவில் கனி விக்ரம் மற்றும் அமித் ஆகியோரிடம் பிக் பாஸ் ரேங்கிங் டாஸ்கை கொடுக்கின்றனர் ஒன்று முதல் 14 நபர்களை நீங்கள் நிற்க வைக்க வேண்டும் என்று சொல்ல கனி முதலாவது நபர் ஆக்டிவாக இருப்பதாகவும் 14 ஆவதாக நிற்கும் நபர் சிறு பிள்ளைத்தனமாக இருப்பதாகவும் அர்த்தம் என்பது போல சொல்ல பார்வதி வாக்குவாதத்தை ஆரம்பிக்கிறார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.