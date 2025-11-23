விஜய் சேதுபதி கேட்ட கேள்வி, போட்டியாளர்களின் பதில் என்ன? வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!!

இன்றைக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் விஜய் சேதுபதி போட்டியாளர்களிடம் இந்த டிக்கெட்டெல்லாம் அம்பது நாள் எப்படி தங்கச்சி என்று சொல்லக்கூடிய போட்டியாளர்கள் யார் என்று விஜய் சேதுபதி கேட்க அதற்கு போட்டியாளர்கள் கெமி, ரம்யா, கம்ருதீன், பார்வதி, சான்றா ஆகியோரின் பெயர்களை சொல்லுகின்றனர். விக்ரம் சான்றாவின் பெயரை சொல்லிவிட்டு விளக்கம் கொடுக்க அவரின் முகம் மாறுகிறது.
இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
View this post on Instagram