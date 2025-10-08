நான் ரிசைன் பண்ற.. போட்டியாளர்களிடம் கோபப்பட்ட VJ பார்வதி. வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!!

தமிழ் சின்னத்திரைகள் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ் இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 8 சீசன்கள் முடியுது ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
இந்த நிலையில் தற்போது இன்றைய முதல் ப்ரோமோ வெளியாகி உள்ளது. அதாவது வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் VJ பார்வதி ஆகியோர் பெருக்கிக் கொண்டிருக்க இது மாதிரி எங்க வால்ல பண்ணாதீங்க என்று சொல்ல அதற்கு நாங்கள் எப்படி வேணா பண்ணுவோம் என சொல்லுகின்றனர் உடனே வாக்குவாதம் ஏற்பட பார்வதி எனக்கு வியானா வேலை வாங்கின விதம் பிடிக்கல நான் வேலையை ரிசைன் பண்றேன்னு சொல்லிவிட்டு வெளியே வருகிறார்.
இந்த ப்ரோமோ வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
