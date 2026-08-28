கவுண்ட்டவுன் தொடங்கியது! செப்டம்பர் 6-ல் பிரம்மாண்டமாக தொடங்கும் ‘Bigg Boss Tamil Season 10’!

தமிழ் சின்னத்திரை ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் பிரபல ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான ‘பிக்பாஸ் தமிழ்’, தனது 10வது சீசனில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. இதையொட்டி, நிகழ்ச்சிக்கான அதிகாரப்பூர்வ கவுண்ட்டவுன் தற்போது தொடங்கியுள்ளது.
கடந்த 9வது சீசனில் தனது தனித்துவமான பேச்சு மற்றும் இயல்பான அணுகுமுறையால் ரசிகர்களை கவர்ந்த ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி, 10வது சீசனையும் தொகுத்து வழங்குகிறார். புதிய போட்டியாளர்கள், எதிர்பாராத திருப்பங்கள், உணர்ச்சிகரமான தருணங்கள், சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் மற்றும் அனல் பறக்கும் மோதல்கள் என இந்த சீசன் பல்வேறு புதிய அம்சங்களுடன் களைகட்டவுள்ளது.
‘பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10’ நிகழ்ச்சியின் பிரம்மாண்ட தொடக்க விழா வரும் செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு நேரடியாக ஒளிபரப்பாகிறது. வழக்கம்போல் ஸ்டார் விஜய் தொலைக்காட்சியில் இந்த நிகழ்ச்சியை ரசிகர்கள் காணலாம். மேலும், ஜியோஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நிகழ்ச்சி ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படவுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் 24 மணி நேரமும் நேரலையாக ஜியோஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் ரசிகர்கள் கண்டுகளிக்கலாம்.
உலகநாயகன் கமல்ஹாசனுக்குப் பிறகு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய விஜய் சேதுபதிக்கு, அவரது முதல் சீசனான 9வது சீசனிலேயே ரசிகர்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்தது. குறிப்பாக, போட்டியாளர்களை அவர் கையாண்ட விதமும், வார இறுதி நாட்களில் அவரது தனித்துவமான அணுகுமுறையும் கவனம் பெற்றது.
இந்நிலையில், தற்போது 10வது சீசனை எட்டியுள்ள ‘பிக்பாஸ் தமிழ்’ நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதியின் மீண்டும் வருகை ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், இந்த சீசனில் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழையவிருக்கும் போட்டியாளர்கள் யார் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.