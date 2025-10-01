31.3 C
Health

திணை அரிசி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்.!!

by jothika lakshu062
benifits eating of thinai rice

திணை அரிசி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதுவும் குறிப்பாக திணையில் எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துகளும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்திருக்கிறது.திணை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்து விடுபடவும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சரி செய்யவும் உதவுகிறது.

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவும்.

மேலும் எலும்புகளை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளவும் பற்களை வலுப்படுத்தவும் உதவும். மேலும் இதய நோய் ஆபத்தை குறைத்து இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது.

உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள உதவும்.

எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த திணை அரிசி சாப்பிட்டு உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.