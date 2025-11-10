10th November 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
Health

மஞ்சள் பூசணி ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

by jothika lakshu075
benifits eating of manjal poosani juice

மஞ்சள் பூசணி ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அதிலும் குறிப்பாக மஞ்சள் பூசணி நம் உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை கொடுக்கிறது மஞ்சள் பூசணி ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா? அதனை குறித்து நாம் இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம்.

சருமத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

இது மட்டுமில்லாமல் உடல் எடையை குறைக்க உதவும்.

மேலும் சிறுநீரகம் மற்றும் பித்தப்பையில் இருக்கும் கற்களை கரைக்க உதவுகிறது.

மேலும் புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கவும் கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த மஞ்சள் பூசணி ஜூஸ் குடித்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.