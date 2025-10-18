18th October 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
Health

கருவேப்பிலை ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

by jothika lakshu0111
benifits drinking of curry leaves juice

கருவேப்பிலை ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதிலும் குறிப்பாக கருவேப்பிலை ஜூஸ் நம் உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை கொடுக்கிறது கருவேப்பிலை ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா? அதனை குறித்து நாம் இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம்.

உடல் எடையை குறைக்க முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

இது மட்டும் இல்லாமல் கருவேப்பிலையில் இருக்கும் சத்துக்கள் முடி உதிர்வதை தடுக்கவும் முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும்.

மேலும் ரத்தசோகை பிரச்சனையால் இருப்பவர்கள் இந்த ஜூஸ் குடிக்கலாம் இதிலிருந்து சத்து நிறைந்திருப்பதால் ரத்த சோகை பிரச்சனையை சரி செய்யும்.

இது மட்டுமில்லாமல் செரிமானம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்து விடுபடவும் உடலில் இருக்கும் நச்சுக்களை வெளியேற்றி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளவும் உதவுகிறது.