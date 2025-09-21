29.2 C
Chennai
21st September 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
Health

பிஸ்தா சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

by jothika lakshu067
Benefits of eating pistachios..!

பிஸ்தா சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடல் ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அதிலும் குறிப்பாக பிஸ்தா நம் உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை கொடுக்கிறது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் புற்றுநோய் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற நோய்களை தடுக்கவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

மேலும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் உடல் எடையை அதிகரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

செரிமானம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடவும் உதவும்.

மேலும் நார்ச்சத்து நிறைந்திருப்பதால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை தடுக்க உதவுகிறது.

எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த பிஸ்தா உணவில் சேர்த்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.