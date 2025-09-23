முருங்கைக் கீரை பொரியல் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதிலும் குறிப்பாக முருங்கைக் கீரையில் எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துகளும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்திருக்கிறது. முருங்கைக்கீரை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
முருங்கைக் கீரை பொரியல் சாப்பிடுவது நம் உடலுக்கு பல ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுக்கிறது உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது.
இது மட்டும் இல்லாமல் ரத்தத்தில் இருக்கும் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
மேலும் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் நிறைந்திருப்பதால் எலும்புகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது.
ரத்த சோகை பிரச்சனையை சரி செய்யவும், ரத்த சோகை பிரச்சனையை எதிர்த்து போராடவும் உதவுகிறது.
எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த முருங்கைக் கீரை பொரியல் சாப்பிட்ட உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.