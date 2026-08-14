14th August 2026
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‘அந்நியன்’ போல நடந்த காதலரால் மன உளைச்சல்; காதல் தோல்வி குறித்து மனம் திறந்த அனுபமா பரமேஸ்வரன்!

by Suresh071
Anupama Parameswaran Opens Up About Her Heartbreak

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் தனது சமீபத்திய பேட்டியில், காதல் உறவில் சந்தித்த மன அழுத்தங்களையும் அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளையும் வெளிப்படையாக பகிர்ந்துள்ளார்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கடுமையான மன உளைச்சலை எதிர்கொண்டதாக கூறிய அவர், அந்த காலகட்டத்தில் தனது வாழ்க்கையிலும் சமூக வலைதளப் பதிவுகளிலும் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் கவனித்ததாக தெரிவித்துள்ளார். அந்த உறவிலிருந்து விலகுவது தான் சரியான முடிவு என்று தன்னைச் சுற்றியிருந்தவர்கள் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தியதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தனது முன்னாள் காதலரின் நடத்தை குறித்து பேசும்போது, விக்ரம் நடித்த ‘அந்நியன்’ திரைப்படக் கதாபாத்திரங்களை ஒப்புமையாக குறிப்பிட்ட அனுபமா, “ஒரு நாள் மிகவும் அன்பாக நடந்துகொள்வார்; மறுநாள் முற்றிலும் மாறுபட்டவராக இருப்பார். பின்னர் மீண்டும் மன்னிப்பு கேட்பார். இந்த மாற்றங்கள் என்னை பெரிதும் குழப்பமடையச் செய்தன” என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அந்த உறவின் தாக்கம் தனது திரைப்பயணத்திலும் பிரதிபலித்ததாக அவர் கூறியுள்ளார். வாழ்க்கையின் பல விஷயங்களில் கட்டுப்பாடுகள் அதிகரித்ததால், சில முக்கியமான திரைப்பட வாய்ப்புகளை இழக்க நேர்ந்ததாகவும், சில தொழில்முறை நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க முடியாமல் போனதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

திருமணம் குறித்த பேச்சுகள் மிக விரைவாக முன்னெடுக்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் சூழ்நிலையை உணர்ந்து அந்த முடிவை ஏற்க மறுத்ததாகவும் அனுபமா கூறியுள்ளார். சரியான நேரத்தில் எடுத்த இந்த முடிவு தான் எதிர்காலத்தில் பெரிய பிரச்சினைகளை தவிர்க்க உதவியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்த அனுபமா, ஆரோக்கியமான உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தையும், மனநலத்தை பாதுகாப்பதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.