27.5 C
Chennai
11th March 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

அஜித் மற்றும் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் இன்ப அதிர்ச்சி.. என்ன விஷயம் தெரியுமா?

by jothika lakshu098
Ajith and Rajinikanth have a surprise for their fans on their birthday

அஜித் மற்றும் ரஜினிகாந்த் பிறந்த நாளில் ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கிறது.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக ஜொலித்து வருபவர்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் அஜித் குமார். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் 2 என்ற படத்தில் நடித்த முடித்துள்ளார்.

அதனைத் தொடர்ந்து தலைவர் 173 என்ற படத்தில் நடிக்க உள்ளார் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க உள்ளது. அதேபோல் அஜித்குமார் குட் பேட் அக்லி படத்தில் நடித்திருந்த நிலையில் அந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுத்து வசூலை வாரி கொடுத்து இருந்தது.

இந்த படத்தை தொடர்ந்து குட் பேட் அக்லி இயக்கிய ஆதிக் அஜித்தின் அடுத்த படத்தையும் இயக்க உள்ளார். தற்போது அஜித் கார் பந்தயத்தில் அதிகம் கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில் இந்த படத்திற்கான படப் பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் அஜித்குமாரின் பிறந்த நாளான மே ஒன்றாம் தேதி அவரது பிறந்த நாள் ஸ்பெஷலாக அஜித்குமாரின் பந்தைய ஆவணப்படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் அதே போல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாள் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி அவருடைய சுயசரிதை வெளியிட திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்கள் இடையே மகிழ்ச்சியையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Ajith and Rajinikanth have a surprise for their fans on their birthday
Ajith and Rajinikanth have a surprise for their fans on their birthday