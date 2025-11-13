லேட்டஸ்ட் போட்டோஷூட் புகைப்படம் வெளியிட்ட நடிகை ஜோதிகா..!

கார்ஜியஸ் லுக்கில் இருக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார் நடிகை ஜோதிகா.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வருபவர் ஜோதிகா. இவர் வாலி படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இவர் அதனை தொடர்ந்து பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்,சிநேகிதியே,குஷி, டும் டும் டும் ,பூவெல்லாம் உன் வாசம், லிட்டில் ஜான், பிரியமான தோழி, காக்க காக்க, திருமலை என பல படங்களில் நடித்த தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் 36 வயதினிலே காற்றின் மொழி போன்ற படங்களில் நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருந்து வரும் இவர் அவ்வப்போது கவர்ச்சி புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில் தற்போது அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் Beauty in white என்று பதிவிட்டு விதவிதமாக போஸ் கொடுத்து புகைப்படங்களை வெளியிட்டு உள்ளார்.
இந்த புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் லைக்ஸ்களை குவித்து வருகின்றனர்.
View this post on Instagram