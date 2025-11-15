15th November 2025
பீகார் தேர்தலை முன்னரே கணித்த விஷால்!

by dinesh kumar037
Actor Vishal predicted the Bihar results few days back itself

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் விஷால். இவர் தற்போது படங்களில் தொடர்ந்து பிசியாக நடித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் விஷால் பீகாரில் நடந்த தேர்தலுக்கான கணிப்பை கணித்து வெளியிட்டு இருக்கிறார். நேற்று இதற்கான முடிவுகள் வெளியாகி பிஜேபி பெரும்பான்மையான இடத்தில் வென்று மாபெரும் வெற்றியைப் பதித்திருந்தது.

அதாவது கிட்டத்தட்ட 3.4 கோடி வாக்காளர் அவர்களிடம் இருந்து 60.13% வாக்குப்பதிவு இதுவரை நல்ல அளவில் பதிவாகியுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார்.

மேலும் வாக்குப்பதிவு/மனநிலை “N on D” சூழ்நிலையாக தெரிகிறது. பீகாரின் எதிர்காலத்திற்கு வலுவானதாகவும் முக்கியமானதாகவும் தெரிகிறது. சிறந்த வேட்பாளர் வெற்றி பெறட்டும் என்று பதிவிட்டு உள்ளார்.

விஷாலின் இந்த பதிவு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

