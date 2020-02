அஜித்தின் விபத்து குறித்து மாஸ்டர் பட நடிகர் வெளியிட்ட பதிவு, நீங்களே பாருங்கள்

தமிழ் திரையுலகில் தனது கடின உழைப்பினால், விட முயற்சினால் தனக்கென்று தனி இடத்தை ரசிகர்கள் மத்தியில் சம்பாதித்துள்ளார் தல அஜித்.

இவர் தற்போது எச்.வினோத் இயக்கத்தில் நடித்து வரும் படம் வலிமை. இப்படத்தில் அஜித் ஒரு காவல் துறை அதிகாரியாக நடித்து வருகிறார்.

இப்படத்தின் முதலாம் கட்ட படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்தில் உள்ள பிரபல ரமோ ஜீ ராவ் பிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்று வந்தது. இதனையடுத்து இப்படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடந்தது.

இதில் அஜித் அவர்களுக்கு விபத்து நடந்து காயங்கள் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் வந்திருந்தன. இதனை குறித்து பல பிரபலங்கள் தங்களது கருத்துக்களை சமூக வலைத்தளங்களில் தெரிவித்து வந்தார்கள்.

இந்நிலையில் தற்போது மாஸ்டர் படத்தில் விஜய் அவர்களுடன் இணைந்து நடித்து வரும் நடிகர் சாந்தனு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் “தல அஜித் அவர்கள் மிக விரைவாக மீண்டு வர வேண்டும். இவர் மட்டும் தான் ஸ்டண்ட் காட்சிகளில் மிகவும் ரிஸ்க்கான முயற்சிகளை செய்கிறார், நடிகர்களிலேயே டூப் எதுவும் பயன்படுத்தாத நடிகர்” என்றும் பதிவிட்டுள்ளார்.

Wishing #thala a

speedy #recovery 💛

He’s one actor who always takes so much risk in his stunt sequences

w/out using a dupe !

Lots of prayers and love to him😊 https://t.co/fZGnfTnG1M

— Shanthnu 🌟 ஷாந்தனு Buddy (@imKBRshanthnu) February 19, 2020