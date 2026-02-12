12th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ படம் எப்போது ரிலீஸ்?

by dinesh kumar0145
When will Vijay's 'Jananayagan' release?

விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ படம் எப்போது ரிலீஸ்?

விஜய்யின் கடைசிப் படமாக ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ பட ரிலீஸ் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது தெரிந்ததே.

இப்படத்தின் தணிக்கைச் சான்று தொடர்பாக மறு ஆய்வு குழுவை ஜனநாயகன் படக்குழு அணுகி உள்ளது. இதையடுத்து, தனி நீதிபதி முன் உள்ள வழக்கை திரும்பப் பெற உள்ளதாக கூறி, பட தயாரிப்பு நிறுவனம் உயர்நீதிமன்ற பதிவு துறைக்கு கடிதம் அனுப்பியது. அதன் அடிப்படையில், வழக்கு தனி நீதிபதி முன்பு, வாபஸ் பெறுவதற்காக என்ற தலைப்பில், பட்டியலிடப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டது.

வழக்கு, நீதிபதி ஆஷா முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, வழக்கை வாபஸ் பெற அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டார். வாபஸ் பெறப்பட்டதை அடுத்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையே, தற்போது ஜன நாயகன் திரைப்படம் தணிக்கை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதனையடுத்து, மறு ஆய்வுக்குழு புதிதாக அமைக்கப்பட்டு படத்தை பார்ப்பார்கள்.

மறு ஆய்வுக்குழு 20 நாட்களில் படத்தை பார்த்து ஆலோசித்து திருத்தங்களை சொன்னபின் தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. சான்று கிடைக்கும் பட்சத்தில் மார்ச் முதல் வாரத்தில் ‘ஜனநாயகன்’ படம் வெளியாகலாம். இது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு பிப்ரவரி மாத இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

When will Vijay's 'Jananayagan' release?
When will Vijay’s ‘Jananayagan’ release?