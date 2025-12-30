30th December 2025
தணிக்கைக் குழுவில் சிக்கல் – ஜனநாயகன் படக்குழு பதற்றம்

by dinesh kumar081
Trouble with the censor board – tension in the Janyayan film crew

விஜய்யின் கடைசிப்படமாக உருவாகியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ படம் ஜனவரி 9-ந்தேதி வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியுள்ளார். அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் தணிக்கைப் பணிகள் தொடங்கின. இதனைப் பார்த்த தணிக்கை அதிகாரிகள் பல்வேறு காட்சிகளை நீக்கவும், சில வசனங்களை மியூட் செய்யவும் கூறியிருக்கிறார்கள். இதன் பணிகளை முடித்து மீண்டும் தணிக்கைக்கு அனுப்பவுள்ளது படக்குழு.

முக்கியமாக சண்டைக் காட்சிகளில் ரத்தம் தெறிப்பதை குறைக்கச் சொல்லியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இப்பணிகள் இன்றுடன் முடிவடையும் என்று கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் 31-ந்தேதி இரவு புத்தாண்டு கொண்டாட்டமாக ‘ஜனநாயகன்’ ட்ரெய்லரை வெளியிடலாம் என படக்குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

படத்தில் விஜய் உடன் பாபி தியோல், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, கெளதம் மேனன், பிரியாமணி உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். கே.வி.என்.நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் ஒளிப்பதிவாளராக சத்யன் சூரியன் பணிபுரிந்துள்ளார். மலேசியாவில் நடைபெற்ற இப்படத்தின் இசைவெளியீட்டு நிகழ்வுகள் தற்போதும் ரசிகர்களால் வைரலாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

