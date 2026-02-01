1st February 2026
சினிமாவுக்கு என் மகன் கண்டிப்பாக வருவான் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த்..!

by jothika lakshu0108
My son will definitely come to cinema.. Soundarya Rajinikanth.!!

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக ஜொலித்து வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். இவர் தற்போது ஜெயிலர் 2 என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படத்தை தொடர்ந்து தலைவர் 173 என்ற படத்தில் நடிக்க உள்ளார்.

இவரது மகள் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பாளராகவும் இயக்குனராகவும் இருந்து வருகிறார். தற்போது இவரது தயாரிப்பில் வித் லவ் என்ற திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது இந்த படத்தின் விழாவில் கலந்து கொண்ட சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் பேசி இருப்பது தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது.

அதாவது சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் என் மகன் வருங்காலத்தில் கண்டிப்பாக சினிமாவுக்கு வருவார் என்று கூறினார்.இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

