இட்லி கடை படத்தின் சில ட்விட்டர் விமர்சனங்கள் இதோ உங்களுக்காக.!!

இட்லி கடை படத்தின் சில ட்விட்டர் விமர்சனங்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வளம் வருபவர் தனுஷ். இவர் தற்போது நடிகராக மட்டுமில்லாமல் இயக்குனராகவும் மாஸ் காட்டி வருகிறார். தற்போது இட்லி கடை என்ற படத்தை இவரே இயக்கி ஹீரோவாக நடித்துள்ளார்.
மேலும் அருண் விஜய்,நித்யா மேனன் ,ஷாலினி பாண்டே, ராஜ்கிரன், சமுத்திரகனி, சத்யராஜ் போன்ற பல பிரபலங்கள் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் நிலையில் ஜிவி பிரகாஷ் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அதாவது இன்று திரையரங்குகளில் இந்த திரைப்படம் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் இந்த படத்திற்காக சில ட்விட்டர் விமர்சனங்களை பார்க்கலாம்.
இதோ உங்களுக்காக..
First Half Clean And Neat 💕😍
Vfx Arumaiya panirikanga…@dhanushkraja oru Pakka Act Pannaa @gvprakash inoru Side Moratu Scoring🤝🤩#IdliKadai pic.twitter.com/B9rbjE8rhS
— தனுஷ்__swag ✍️ ʰʸᵖᵉᵈ ᶠᵒʳ ⁱᵈˡⁱᵏᵃᵈᵃⁱ (@Dhanush__swag) October 1, 2025
#idlykadai #Review #idlykadaireview First half completed. Feel good entertainer so far.. neat watch .. touched heart and soul.. yes movie has some flaws..some characters yet to blossom.. a good 2nd half will make it a decent watch..
— Vishnu Vardhan (@GilliVishnu) October 1, 2025
#IdlyKadai 1st half 🔥 🙇🏻♀️@dhanushkraja,@arunvijayno1 nd @MenenNithya acting on fire 🔥 @dhanushkraja direction on peak @gvprakash isai asuran 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️ pic.twitter.com/GgEBuwFvz7
— Kaamini (@kaamini_samraj) October 1, 2025