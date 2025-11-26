26th November 2025
வியானாவால் கடுப்பான அமித்.. வெளியான பிக் பாஸ் முதல் ப்ரோமோ.!!

by jothika lakshu080
biggboss tamil 9 day 52 promo 1

இன்றைக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் அமித் வியானாவிடம் கேட்க அவர் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஷூக்களை கட்டிலில் அடியிலிருந்து எடுத்து வெளியில் வைக்கிறார். நான் இது மாதிரி சின்ன வயசுல பண்ணியிருக்கேன் என்று சொல்லி சொல்ல அதற்கு அமித் ஷூக்களை விசிறி அடித்து கோபப்படுகிறார் சக போட்டியாளர்களும் இது மாதிரி செய்யணும்னு இல்லை என்று வியானவை சொல்ல அழுகிறார்.

இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

 