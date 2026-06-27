நடிகரும் இயக்குநருமான கே. பாக்யராஜ் காலமானார்

தமிழ் திரைப்பட உலகின் முன்னணி நடிகர், இயக்குநர், திரைக்கதை ஆசிரியர் மற்றும் வசனகர்த்தாவாக விளங்கிய கே. பாக்யராஜ் இன்று காலமானார். 73 வயதான அவர், மாரடைப்பு காரணமாக இன்று காலை சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். அவரது மறைவு தமிழ் திரையுலகினரையும் ரசிகர்களையும் பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
1953 ஜனவரி 7-ஆம் தேதி ஈரோடு மாவட்டம், கோபிச்செட்டிபாளையம் அருகே உள்ள வெள்ளங்கோவிலில் பிறந்த கே. பாக்யராஜ், தனது திரைப்பயணத்தை இயக்குநர் பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குநராக தொடங்கினார். பின்னர், 1979-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘சுவரில்லாத சித்திரங்கள்’ திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான அவர், தொடர்ந்து நடிகர், இயக்குநர், திரைக்கதை ஆசிரியர், வசனகர்த்தா என பல்வேறு துறைகளில் தனக்கென ஒரு முத்திரையை பதித்தார்.
குடும்ப உணர்வுகள், இயல்பான நகைச்சுவை, சமூகச் செய்திகள் மற்றும் வித்தியாசமான திரைக்கதைகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் பாக்யராஜ். அவரது படங்களில் எதிர்பாராத திருப்பங்கள், எளிமையான வசனங்கள் மற்றும் வலுவான கதாபாத்திரங்கள் தனித்துவமான அடையாளமாக அமைந்தன.
திரையுலகில் அவரது சிறப்பான பங்களிப்புக்காக பல பிலிம்பேர் விருதுகள், தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளார். சிறந்த திரைக்கதை ஆசிரியராகவும், வசனகர்த்தாவாகவும் அவர் பெற்ற அங்கீகாரங்கள் தமிழ் சினிமாவில் அவரது இடத்தை நிலைநிறுத்தின.
தனித்துவமான கதை சொல்லும் பாணி, இயல்பான நடிப்பு, குடும்ப திரைப்படங்களின் புதிய இலக்கணத்தை உருவாக்கிய படைப்புகள் ஆகியவற்றின் மூலம் கே. பாக்யராஜ், தமிழ் சினிமாவின் மறக்க முடியாத படைப்பாளிகளில் ஒருவராக என்றும் நினைவுகூரப்படுவார். அவரது மறைவு திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பாக அமைந்துள்ளது.