ஏ.ஆர்.முருகதாஸின் அடுத்த அதிரடிப் படத்தில் யார் ஹீரோ?

பாலிவுட்டில் சல்மான் கான் நடித்த ‘சிக்கந்தர்’ மற்றும் தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராசி’ உள்ளிட்ட பெரிய படங்களைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தனது அடுத்த திரைப்படத்திற்கான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பரவி வரும் தகவலின்படி, முதலில் நடிகர் சிலம்பரசனை மனதில் வைத்து உருவாக்கப்பட்ட அதிரடி கமர்ஷியல் கதையில் தற்போது மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சிம்புவின் கால்ஷீட் பிரச்சினை காரணமாக, இந்த திட்டத்தில் இருந்து அவர் விலகியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது சிம்பு, பல்வேறு படங்களில் பிஸியாக இருப்பதுடன், பாலிவுட்டின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ள பிரம்மாண்டமான புதிய திரைப்படத்திலும் நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கொரில்லாவை மையமாகக் கொண்டதாக கூறப்படும் அந்த திரைப்படத்திற்கான முன் தயாரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், தேவையான அனுமதிகள் பெறும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதன் காரணமாக, ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தனது புதிய ஆக்ஷன் கதைக்கு வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகர் ஒருவரை ஹீரோவாக தேர்வு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சமூக அம்சங்களும், வணிக சினிமா கூறுகளும் கலந்த அதிரடி பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக இந்த படம் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
‘மதராசி’ திரைப்படத்திற்குப் பிறகு ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கவுள்ள இந்த புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கும் அந்த இளம் ஹீரோ யார் என்ற கேள்வி தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனினும், படத்தின் ஹீரோ, தலைப்பு மற்றும் மற்ற நடிகர்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை. விரைவில் தயாரிப்புத் தரப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.