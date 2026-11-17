‘ஹனுமான்’ திரைப்படத்தின் மூலம் இந்திய அளவில் கவனம் ஈர்த்து, சூப்பர் ஹீரோவாக உருவெடுத்த இளம் தெலுங்கு நடிகர் தேஜா சஜ்ஜாவுக்கும், மௌரியாவுக்கும் ஐதராபாத்தில் உள்ள தாஜ் கிருஷ்ணா நட்சத்திர விடுதியில் கோலாகலமாக நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.
இரு வீட்டாரின் குடும்பத்தினர், நெருங்கிய நண்பர்கள், திரையுலகப் பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் முன்னிலையில் இந்த நிச்சயதார்த்த விழா இனிதே நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் தெலுங்கானா ஆளுநர் சிவ பிரதாப் சுக்லா, மத்திய அமைச்சர் ஜி. கிஷன் ரெட்டி, தெலுங்கானா திரைப்படத் துறை அமைச்சர் கோமதிரெட்டி வெங்கட் ரெட்டி, அமைச்சர் சீதக்கா உள்ளிட்ட பல அரசியல் பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர். முன்னாள் அமைச்சர்களான ஹரீஷ் ராவ், கண்டா ஸ்ரீனிவாச ராவ் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர்.
மேலும், தெலுங்குத் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களும் இந்த விழாவில் பங்கேற்றனர். மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி, இயக்குநர் கே. ராகவேந்திர ராவ், தயாரிப்பாளர்கள் அல்லு அரவிந்த், சுரேஷ் பாபு, தில் ராஜு உள்ளிட்ட திரையுலகப் பிரபலங்கள் நேரில் வந்து மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
நடிகர்கள் ரவி தேஜா, நானி, ராணா டகுபதி, ஸ்ரீகாந்த், அதிவி சேஷ், சுதீர் பாபு, வரலட்சுமி சரத்குமார், நிதி அகர்வால் உள்ளிட்ட பலரும் விழாவில் கலந்து கொண்டனர். இயக்குநர்கள் அனில் ரவிபுடி, பிரசாந்த் வர்மா, சிவா நிர்வாணா, நந்தினி ரெட்டி உள்ளிட்ட பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
ஏராளமான திரைப்பிரபலங்களும் அரசியல் முக்கியப் பிரமுகர்களும் பங்கேற்றிருந்தாலும், குடும்ப உறவுகளின் அன்பும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த நெருக்கமான விழாவாகவே இந்த நிச்சயதார்த்த நிகழ்வு அமைந்தது.
புதிய வாழ்க்கைப் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ள தேஜா சஜ்ஜா – மௌரியா ஜோடியின் திருமணம், வரும் டிசம்பர் மாதம் பிரம்மாண்டமான முறையில் டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங்காக நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.