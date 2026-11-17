ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லென், ஆனந்த் ராஜ், லால், லுங்கி பாய்ஸ் ராஜ்பிரியன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘சீன்’. 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு சுசின் ஷ்யாம் இசையமைத்துள்ளார்.
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் 6-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம், ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 10 நாட்களைக் கடந்துள்ள நிலையில், உலகளவில் ரூ.260 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாகப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
மேலும், 2026-ம் ஆண்டில் சூர்யாவுக்கு அமைந்த மூன்றாவது தொடர் வெற்றிப் படமாகவும் ‘சீன்’ உருவெடுத்துள்ளது. முன்னதாக, ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியான ‘கருப்பு’ திரைப்படம் ரூ.310 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் வெளியான ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படமும் ரூ.210 கோடி வசூல் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.