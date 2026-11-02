என் வாழ்க்கையில் இந்த நிலைக்கு வரக் காரணம் ஜோதிகாதான் – நடிகர் சூர்யா நெகிழ்ச்சி

இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘சீன்’ (Scene) திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
2டி என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் ழகரம் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் நஸ்ரியா, நஸ்லென், லால், ஆனந்த்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். தீபாவளியை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இந்த விழாவில் பேசிய நடிகர் சூர்யா, தனது மனைவியும் நடிகையுமான ஜோதிகா குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துகொண்ட வார்த்தைகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகின்றன.
“மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்” என்று குறிப்பிட்ட சூர்யா, தனது வாழ்க்கையில் இன்று இந்த நிலையை அடைந்ததற்கும், சரியான பாதையில் பயணிப்பதற்கும் ஜோதிகாவின் வழிகாட்டுதலே முக்கியக் காரணம் என்று தெரிவித்தார். தான் பல தவறுகளைச் செய்திருந்தாலும், அனைத்துச் சூழல்களிலும் தனக்கு உறுதுணையாக இருந்து வழிநடத்தியவர் ஜோதிகா என்றும் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
மேலும், ஜோதிகா சிறந்த தாய், தோழி, வாழ்க்கைத்துணை மட்டுமின்றி மிகவும் வலிமையான பெண் என்றும் பாராட்டினார். சூர்யா மேடையில் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, பார்வையாளர்கள் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த ஜோதிகா மகிழ்ச்சியுடன் அவருக்கு முத்தங்களைப் பறக்கவிட்டார். இந்த அழகான தருணம் அரங்கில் இருந்த ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது.
தொடர்ந்து பேசிய சூர்யா, தன் மீது ரசிகர்கள் வைத்திருக்கும் அளவற்ற அன்புதான் இந்த மேடையை மேலும் அழகாக்கியதாக நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
இதனிடையே, தங்கள் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘சீன்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டிற்காகத் தனது படத்தின் வெளியீட்டைத் தள்ளிவைக்க முன்வந்த நடிகர் தனுஷுக்கும் சூர்யா தனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொண்டார்.
அதிரடி மற்றும் நகைச்சுவை கலந்த குடும்பப் பொழுதுபோக்குத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ‘சீன்’, ரசிகர்களுக்கு முழுமையான திரை அனுபவத்தை வழங்கும் எனப் படக்குழுவினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.