இந்தி தேசிய மொழியா? சர்ச்சை பேச்சுக்கு மன்னிப்புக் கோரிய சிவராஜ் குமார்!

சமீபத்தில் நடைபெற்ற திரைப்பட விழா ஒன்றில் இந்தியை ‘தேசிய மொழி’ எனக் குறிப்பிட்டதற்கு கன்னட நடிகர் சிவராஜ் குமார் மன்னிப்புக் கோரியுள்ளார்.
சிவராஜ் குமார் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ஒரிஜினல் மான்ஸ்டர்’ படத்தின் தலைப்பு வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட அவரிடம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் உருவாகும் இப்படத்தில் இந்தி வசனங்கள் பேசுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த சிவராஜ் குமார், “இந்தி எனது இரண்டாவது மொழி. என்னால் இந்தி பேச முடியும். அது எளிமையான மொழி, தேசிய மொழி. அது நமக்குத் தெரியாமல் இருக்குமா? நமக்குத் தெரியும்” எனத் தெரிவித்திருந்தார். அவரது இந்தப் பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், தனது பேச்சுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ள சிவராஜ் குமார், “நான் இந்தியை தேசிய மொழி என்று குறிப்பிட்டது தவறு. அது இந்திய மொழிகளில் ஒன்று. எங்கள் மொழியான கன்னடம் எங்களுக்கு எப்போதுமே முக்கியமானது. இந்திய மொழிகளில் ஒன்றைக் குறிப்பிடும்போது நான் குழப்பமடைந்துவிட்டேன். அதற்காக மன்னிக்கவும். அவர்களுடைய மொழி இந்தி; எங்களுடையது கன்னடம். அவர்களது மொழி அவர்களுக்கு முக்கியமானது. அதேபோல், எங்கள் மொழி எங்களுக்கும் முக்கியமானது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆர். சந்துரு இயக்கத்தில், ஆர்.சி. ஸ்டுடியோஸ் சார்பில் யமுனா சந்துரு தயாரிக்கும் ‘ஒரிஜினல் மான்ஸ்டர்’ படத்தில் சிவராஜ் குமார் மற்றும் சுனில் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். கன்னடம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் உருவாகும் இப்படம், சிவராஜ் குமாரின் முதல் இந்தித் திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.