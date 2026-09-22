23rd September 2026
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ஷாருக்கான் குடும்பத்துடன் லால்பாக்சா ராஜா விநாயகரை தரிசனம்!

by Suresh077
Shah Rukh Khan Visits Mumbai’s Famous Lalbaugcha Raja with Family

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக் கான், மும்பையில் புகழ்பெற்ற லால்பாக்சா ராஜா விநாயகர் பந்தலுக்கு குடும்பத்தினருடன் சென்று வழிபட்டார்.

மனைவி கௌரி கான், மகள் சுஹானா கான் மற்றும் மேலாளர் பூஜா டட்லானி ஆகியோர் அவருடன் சென்றனர். ஷாருக்கானின் வருகையை அறிந்த ஏராளமான பக்தர்களும் ரசிகர்களும் அவரைக் காண அங்கு திரண்டதால், பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

இந்த நிகழ்வில் ஷாருக்கான் நீல நிற குர்தாவிலும், சுஹானா பச்சை நிற பாரம்பரிய உடையிலும், கௌரி கான் மஞ்சள் நிற உடையிலும் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த ஆண்டு கணேஷ் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பிருத்விராஜ் சுகுமாரன், ரித்தேஷ் தேஷ்முக், ஜெனிலியா தேஷ்முக், ஷில்பா ஷெட்டி, சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா உள்ளிட்ட பல பாலிவுட் பிரபலங்களும் லால்பாக்சா ராஜாவை தரிசித்துள்ளனர்.

மேலும், தனது குடும்பத்தின் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டங்கள் குறித்தும் ஷாருக்கான், ‘AskSRK’ நிகழ்வில் ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார்.