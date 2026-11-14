கவுதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் செங்குலம் டைட்டில் போஸ்டர் மற்றும் கிளிம்ப்ஸ் வெளியீடு!

கண்ணன் ரவி குழுமம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி தயாரிப்பிலும், தீபக் ரவி இணைத் தயாரிப்பிலும் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘செங்குலம்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. கவுதம் ராம் கார்த்திக் கதாநாயகனாக நடிக்கும் இப்படத்தின் டைட்டில் போஸ்டர் மற்றும் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவைப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் சின்னசாமி பொன்னையா இப்படத்தின் கதை, திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களை எழுதி இயக்குகிறார். இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கோவில்பட்டியில் தொடங்கியது. தொடர்ந்து தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தேனி, பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், காஷ்மீரிலும் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி என ஐந்து மொழிகளில் உருவாகும் ‘செங்குலம்’ திரைப்படம் 2027-ம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
டைட்டில் போஸ்டர் மற்றும் கிளிம்ப்ஸ் வெளியாகியுள்ள நிலையில், கவுதம் ராம் கார்த்திக்கின் புதிய அவதாரத்தைக் காண ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
Every Land Has a Story. Every Story Has a Name 🔥
Presenting the title look of #KRG05 – #Sengulam
IN CINEMAS 2027
Produced by #KannanRavi @KRGOffl
Co Produced by #DeepakRavi
@Gautham_Karthik #chinnasamyponnaiah @thisisysr @GiftsonRobert #TamilArasan @MaheshMathewMMS #Monic https://t.co/bLcDqr1DDQ
— KANNAN RAVI GROUPS (@KRGOffl) November 13, 2026