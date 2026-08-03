‘சார்பட்டா 2’ படப்பிடிப்பு ஆகஸ்டில் தொடக்கம்… உறுதிப்படுத்திய துஷாரா விஜயன்!

இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில், ஆர்யா நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற ‘சார்பட்டா பரம்பரை’ திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தொடங்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கிடையில், நடிகை துஷாரா விஜயன் சமீபத்திய நேர்காணலில் படத்தின் வெளியீடு குறித்து ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
அவர் பேசியபோது, “‘சார்பட்டா பரம்பரை’ முதல் பாகம் ஓடிடியில் வெளியானது. ஆனால் ‘சார்பட்டா 2’ கண்டிப்பாக திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகும்” என்று உறுதியாக தெரிவித்தார். இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2021-ஆம் ஆண்டு கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக முதல் பாகம் நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது. திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும், ரசிகர்கள் மத்தியிலும் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றாலும், அதை திரையரங்குகளில் அனுபவிக்க முடியாத ஏக்கம் ரசிகர்களிடம் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்தது. அந்த குறையை போக்கும் வகையில், இரண்டாம் பாகம் தியேட்டரில் வெளியாகும் என உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
மேலும், முதல் பாகத்தில் ‘மாரியம்மா’ கதாபாத்திரத்தில் கவனம் பெற்ற துஷாரா விஜயன், இரண்டாம் பாகத்தில் தனது கதாபாத்திரம் இன்னும் வலுவாகவும் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் அமையும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். ஆர்யா – துஷாரா கூட்டணி மீண்டும் ரசிகர்களை கவரும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
1970-களின் வடசென்னை குத்துச்சண்டை கலாச்சாரத்தையும், சார்பட்டா மற்றும் இடியாப்ப பரம்பரை அணிகளுக்கிடையேயான போட்டியையும் மையமாகக் கொண்டு உருவான முதல் பாகம், கபிலனின் போராட்டப் பயணத்தை விறுவிறுப்பாகச் சொல்லி பாராட்டுகளை குவித்தது. பா. ரஞ்சித்தின் இயக்கம், ஆர்யாவின் அர்ப்பணிப்பான நடிப்பு மற்றும் சந்தோஷ் நாராயணனின் இசை ஆகியவை படத்தை ரசிகர்களின் மனதில் தனி இடம் பெறச் செய்தன. இதனால், ‘சார்பட்டா 2’ திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு தற்போது உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.