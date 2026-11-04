சந்தானத்தின் ‘லவ் பைட்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் சந்தானம் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள ‘லவ் பைட்’ திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 18ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
‘கான்ஜூரிங் கண்ணப்பன்’ படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் செல்வின் ராஜ் சேவியர் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். ஏஜிஎஸ் என்டர்டெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ளது. ஹாரர் காமெடி மற்றும் சர்வைவல் த்ரில்லர் பாணியில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தில் சந்தானத்திற்கு ஜோடியாக அபர்ணா தாஸ் நடித்துள்ளார். மேலும், ஆனந்த் ராஜ், மொட்டை ராஜேந்திரன், விடிவி கணேஷ், ரெடின் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்டோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
கடந்த மே 2026ஆம் ஆண்டு பூஜையுடன் தொடங்கிய இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு, காரைக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்தது. இதையடுத்து, சில தினங்களுக்கு முன்பு படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்ததாகப் படக்குழு அறிவித்தது. தற்போது படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், ‘லவ் பைட்’ படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியைப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, வரும் டிசம்பர் 18ஆம் தேதி இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து படத்தின் டீசர், டிரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் குறித்த அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.