நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேற்று பெங்களூருவில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அப்போது அவரைச் சூழ்ந்த செய்தியாளர்கள், அவரது அடுத்தடுத்த திரைப்படப் பணிகள் மற்றும் இமயமலைப் பயணம் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பினர்.
இதற்குப் புன்னகையுடன் பதிலளித்த ரஜினிகாந்த், ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தின் முதற்கட்டப் படப்பிடிப்பு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார். மேலும், தற்போது இப்படத்தின் இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்புப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார்.
தொடர்ந்து இமயமலைப் பயணம் குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், அடுத்த ஆண்டு முதல் வழக்கம்போல் இமயமலைக்குச் செல்ல இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.