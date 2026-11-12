நீண்ட நாள் காதலர் ராஜவேலுவை மணந்தார் பிரியா பவானி சங்கர்!

சினிமாவில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாவதற்கு முன்பே நடிகை பிரியா பவானி சங்கரும், ராஜவேலுவும் காதலித்து வந்தனர். நீண்டகாலமாகத் தொடர்ந்த இவர்களது காதல் விரைவில் திருமணத்தில் முடியவுள்ளதாக இந்த ஆண்டு தகவல்கள் வெளியாகின. இதற்கிடையே, நேற்று தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கைகளில் மருதாணி வைத்திருக்கும் புகைப்படத்தைப் பிரியா பவானி சங்கர் பகிர்ந்திருந்தார். இது அவரது திருமணம் குறித்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்தது.
இந்நிலையில், இன்று நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் ராஜவேலு, பிரியா பவானி சங்கரின் கழுத்தில் தாலி கட்டும் வீடியோ வெளியாகி ரசிகர்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதன் மூலம் நீண்டகாலக் காதல் ஜோடியான இருவரும் திருமண பந்தத்தில் இணைந்துள்ளனர். இவர்களது திருமண வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறது.
செய்தி வாசிப்பாளராகத் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய பிரியா பவானி சங்கர், விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான ‘கல்யாணம் முதல் காதல் வரை’ தொடரின் மூலம் சின்னத்திரையில் பிரபலமானார். தொடர்ந்து ரத்னகுமார் இயக்கத்தில் வெளியான ‘மேயாத மான்’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக வெள்ளித்திரையில் அறிமுகமானார்.
அதன்பிறகு ‘கடைக்குட்டி சிங்கம்’, ‘மான்ஸ்டர்’, ‘மாஃபியா’, ‘திருச்சிற்றம்பலம்’, ‘பத்து தல’, ‘இந்தியன் 2’, ‘ரத்னம்’ உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார். இந்த ஆண்டு ரவி தேஜா நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற ‘இருமுடி’ திரைப்படத்திலும் நடித்திருந்தார்.
குறிப்பாக, இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தரின் திருமணம் கிரீஸில் இன்று நடைபெறுவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அதே நாளில் பிரியா பவானி சங்கரும் தனது நீண்டகாலக் காதலரான ராஜவேலுவைத் திருமணம் செய்துகொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. புதுமணத் தம்பதிகளுக்குத் திரையுலகப் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.