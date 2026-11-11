‘ராமாயணா’ படத்தில் சீதையின் கதாபாத்திரம் மாற்றப்பட்டுள்ளதா? – நடிகர் முகேஷ் கண்ணா கடும் விமர்சனம்

நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், யஷ், சாய் பல்லவி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘ராமாயணா’. தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 5-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படத்தின் முதல் பாகம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. வெளியான ஐந்து நாட்களில் இந்திய அளவில் ரூ.600 கோடியைத் தாண்டி வசூல் செய்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்நிலையில், இப்படத்தில் சாய் பல்லவி ஏற்று நடித்துள்ள சீதை கதாபாத்திரத்தின் சித்தரிப்பு குறித்து நடிகர் முகேஷ் கண்ணா தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். படத்தில் சீதை தைரியமான பெண்ணாகவும், போரிடும் திறன் கொண்டவராகவும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இதனை அவர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய முகேஷ் கண்ணா, “வால்மீகி ராமாயணத்தில் சீதை யாருடனும் சண்டையிடுவது போன்ற நிகழ்வுகள் கிடையாது. நான் படித்த வரையில், சீதை ஒருபோதும் யாருடனும் போரிட்டதில்லை. அவர் மரியாதா புருஷோத்தமரான ராமரின் மனைவி. மிகுந்த பக்தி கொண்ட அவர், தனது கணவருடன் 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் செல்லவும் விரும்பி உடன் சென்றார்.
சீதையின் அடிப்படை குணத்தையே மாற்றி அவரை ஒரு போராளியாகச் சித்தரிக்கிறீர்களா? அவர் ஒரு போராளி கிடையாது. அப்படியென்றால், ராவணனுடன் அப்போதே போரிட்டிருக்கலாமே? பிறகு எப்படி அவரை ராவணனால் கடத்த முடிந்தது? நாங்கள் இத்தகைய கதைகளைக் கேட்டுத்தான் வளர்ந்தோம்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ராமலீலா நிகழ்ச்சியில்கூட, சீதை சண்டையிடுவது, தற்காப்புக் கலைகளில் ஈடுபடுவது, வாள் வீசுவது போன்ற காட்சிகள் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன. இப்படிச் செய்வதற்கு நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டும்.
சீதையை ஒரு போராளியாகக் காட்டுவதன் மூலம் நவீன காலப் பெண்களைக் கவர முயற்சிக்கிறீர்கள். சிலர் இதனைப் பெண்ணியம் என்றும் கூறுகின்றனர். பெண்கள் வலிமையானவர்களாக இருக்கலாம் என்பதில் எனக்கு எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. ஆனால் ராமாயணத்தில் சீதை என்பவர் சீதை மட்டுமே. நவீன கால நோக்கங்களுக்காக அவரது கதாபாத்திரத்தை மாற்றிப் பயன்படுத்துவது தவறானது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சாய் பல்லவியின் சீதை கதாபாத்திரம் குறித்த முகேஷ் கண்ணாவின் இந்த விமர்சனம் தற்போது சினிமா மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.