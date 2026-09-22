அழகு என்பது காண்பவரின் கண்களில் உள்ளது – கத்ரினா கைஃபுக்கு ஆதரவாக குஷ்பு!

நடிகர் விக்கி கௌஷலைத் திருமணம் செய்துகொண்ட நடிகை கத்ரினா கைஃபுக்கு சமீபத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. பிரசவத்திற்குப் பிறகு அவரது உடலில் ஏற்பட்ட இயற்கையான மாற்றங்களை வைத்து, சமூக வலைதளங்களில் சிலர் பாடி ஷேமிங் செய்து விமர்சித்து வந்தனர். இதற்கு பல திரைப்பிரபலங்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், நடிகை குஷ்புவும் கத்ரினா கைஃபுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்துள்ளார்.
பெண்களின் உடல் தோற்றம் மட்டும் ஏன் தொடர்ந்து பொது விவாதமாக்கப்படுகிறது என கேள்வி எழுப்பியுள்ள குஷ்பு, சமூகத்தின் இரட்டை நிலைப்பாட்டையும் விமர்சித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், ஆண்களுக்கு வயதாகும்போது ஏற்படும் வழுக்கை, நரைமுடி மற்றும் உடல் எடை அதிகரிப்பு போன்ற மாற்றங்கள் இயல்பாகவே பார்க்கப்படுகின்றன. ஆனால், பெண்களுக்கு வயது அல்லது பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் சிறிய உடல் மாற்றங்கள்கூட விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
“குழந்தை பிறந்த பிறகும் ஒரு பெண் அதே பழைய உடல் தோற்றத்துடன்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஏன் இந்த சமூகம் எதிர்பார்க்கிறது?” என குஷ்பு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும் கத்ரினா கைஃபின் அழகைப் பாராட்டிய குஷ்பு, “கத்ரினா கைஃப் அன்று அழகாக இருந்தார், இன்று அழகாக இருக்கிறார், எப்போதும் அழகாகவே இருப்பார். அழகு என்பது காண்பவரின் கண்களில் உள்ளது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தனது உடல் எடை குறித்தும் பேசியுள்ள குஷ்பு, தான் உடல் எடை அதிகமாக இருந்தபோது கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டதாகவும், தற்போது முயற்சியால் உடல் எடையைக் குறைத்த பிறகு அதற்காக ஊசி மருந்துகளைப் பயன்படுத்தியதாக சிலர் கூறுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
“நான் ஊசிகள் வாங்குவதற்காக இந்த சமூகத்தில் எத்தனை பேர் எனக்குப் பணம் கொடுத்தார்கள்?” எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ள குஷ்புவின் பதிவு, பெண்களின் உடல் குறித்த சமூகத்தின் பார்வை தொடர்பாக இணையத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.