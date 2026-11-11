நடிகையாக ஆசைப்பட்டபோது ஸ்ரீதேவி சொன்ன நிபந்தனை.. மனம் திறந்த ஜான்வி கபூர்!

மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் நினைவுகள் மற்றும் தனது திரையுலகப் பயணம் குறித்து உறவினரும் நடிகையுமான மகேஸ்வரியுடன் ஜான்வி கபூர் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். அப்போது, தான் நடிகையாக விரும்புவதாகத் தெரிவித்தபோது தனது தாயார் ஸ்ரீதேவி எவ்வாறு எதிர்வினையாற்றினார் என்பது குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.
நடிப்புத் துறையில் நுழைய விரும்பினால், தனது முழு வாழ்க்கையையும் அதற்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீதேவி நிபந்தனை விதித்ததாக ஜான்வி தெரிவித்தார். சினிமாவில் இருக்கும் கடின உழைப்பையும், அதற்குத் தேவைப்படும் அர்ப்பணிப்பையும் அறிந்திருந்ததால், ஆரம்பத்தில் தனது மகள் நடிப்பதற்கு ஸ்ரீதேவி தயக்கம் காட்டியதாக மகேஸ்வரியும் குறிப்பிட்டார்.
தனது நடிப்பு ஆசை குறித்து தாயாரின் பார்வையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் பற்றிப் பேசிய ஜான்வி, மூக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்வதற்கு முன்பு வரை தனது சினிமா கனவு குறித்து ஸ்ரீதேவிக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இல்லை என்றும், அந்த அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகுதான் தனக்குள் நடிப்புத் திறமை இருப்பதாக அவர் நம்பத் தொடங்கினார் என்றும் கூறியுள்ளார்.
மேலும், தங்களது குடும்பத்தில் பலரும் இதுபோன்ற அழகுத் திருத்த அறுவை சிகிச்சைகளைச் செய்துகொண்டுள்ளதாகவும் ஜான்வி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஏற்கெனவே, ஜான்வியின் தங்கை குஷி கபூரும் தனது அழகு சாதன அறுவை சிகிச்சைகள் குறித்த வதந்திகளுக்கு வெளிப்படையாகப் பதிலளித்திருந்தார். குறிப்பாக, இளம் தலைமுறையினர் மத்தியில் சாத்தியமற்ற அழகு தரநிலைகளைப் பிரபலங்கள் ஊக்குவிக்கக் கூடாது என்றும், அழகு தொடர்பான விஷயங்களில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.