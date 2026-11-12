இஞ்சி வெல்லம் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் விஜய் சேதுபதி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் (X) தளப் பக்கத்தில் போஸ்டரைப் பகிர்ந்து இப்படம் குறித்த அறிவிப்பை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் பல காதல் கதைகளை அழகாகப் படைத்த இயக்குநர் மணிரத்னம், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் தனது தனித்துவமான காதல் ஜானருக்குத் திரும்பியுள்ளார். அந்த வகையில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு ‘இஞ்சி வெல்லம்’ எனத் தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் கதையை எழுதியுள்ள மணிரத்னம், சிவா ஆனந்துடன் இணைந்து தனது மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனம் மூலம் தயாரிக்கிறார். ‘தக் லைஃப்’ படத்தைத் தொடர்ந்து லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் சுபாஸ்கரனும் இப்படத்தை இணைந்து தயாரிக்கிறார்.
சமீபத்தில் வெளியான ‘மீசையை முறுக்கு 2’ மற்றும் ‘418’ ஆகிய படங்களில் நடித்து கவனம் ஈர்த்த நடிகை சைத்ரா ஜே. ஆச்சார், ‘இஞ்சி வெல்லம்’ திரைப்படத்தில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
மணிரத்னம் – இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் கூட்டணியின் 19-வது படைப்பாக உருவாகும் இப்படத்திற்கு அவிக் முகோபாத்யாய் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். ஸ்ரீகர் பிரசாத் படத்தொகுப்புப் பணிகளையும், ஷர்மிஷ்டா ராய் கலை இயக்கத்தையும் கவனிக்கின்றனர். திலீப் சுப்பராயன் சண்டைப் பயிற்சியையும், பிருந்தா மாஸ்டர் நடன இயக்கத்தையும் மேற்கொள்கின்றனர். இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனமும், இசை உரிமையை சோனி மியூசிக் நிறுவனமும் கைப்பற்றியுள்ளன.
இதற்கிடையே, விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள ‘ட்ரெயின்’ திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 4-ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘பாக்கெட் நாவல்’ திரைப்படமும் வெளியாகத் தயாராகி வருகிறது.
மறுபுறம், ‘அமரன்’ படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில், தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஓம் – அத்தியாயம் 1: உதிரம் – தி பிளட் வுட்’ திரைப்படத்தில் சாய் பல்லவி நடித்துள்ளார். ‘மாரி 2’ படத்திற்குப் பிறகு தனுஷ் – சாய் பல்லவி மீண்டும் இணைந்துள்ள இப்படம் வரும் நவம்பர் 20-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
Save the date 🥁
#Subaskaran Presents ⚡️
#InjiVellam from Jan 29th, Worldwide 💥
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#InjiVellamFromJan29
— Lyca Productions (@LycaProductions) November 11, 2026