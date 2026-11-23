நடிகை நித்யா மேனன் சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் திருமணம் மற்றும் உறவுகள் குறித்துப் பகிர்ந்துகொண்ட கருத்துகள் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “நான் எப்போதும் தனியாகத்தான் பயணம் செய்வேன். என்னைத் திருமணத்திற்கு எதிரானவர் என்று பலரும் கூறுகிறார்கள். ஆனால் அது உண்மையல்ல. எனக்கும் திருமணம் செய்துகொள்ள ஆசை இருக்கிறது. எனக்குப் பொருத்தமான ஒருவரைக் கண்டறிய விரும்புகிறேன். இருப்பினும், திருமணம் மட்டுமே எனது இலக்கு கிடையாது. ஒரு அர்த்தமுள்ள, முறையான உறவைத்தான் எதிர்பார்க்கிறேன். அப்படிப்பட்ட உறவு அமையவில்லை என்றால் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை.
வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும். அகங்காரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒருவர் நடந்துகொண்டால், அந்த உறவு ஒருபோதும் ஆரோக்கியமாக இருக்காது. நான் விரும்பும் வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற ஒருவரை இதுவரை சந்திக்கவில்லை. அதில் பெரிய விஷயம் எதுவும் இல்லை. எனது வாழ்க்கைத் தேர்வுகள் மற்றவர்களிடமிருந்து சற்று வித்தியாசமானவை.
நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்களில் சிலர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்; சிலர் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. அதேபோல், நாமாகத் தேர்ந்தெடுத்த ஒருவரைத் திருமணம் செய்துகொண்ட பிறகும் சில நேரங்களில் விவாகரத்து செய்ய நேரிடலாம். அப்படியிருக்கும்போது எது சரி, எது தவறு என்று நம்மால் எப்படித் தீர்மானிக்க முடியும்?” என்று தெரிவித்துள்ளார்.