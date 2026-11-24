தமிழ் உள்ளிட்ட தென்னிந்தியத் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாகத் திகழ்ந்து வருபவர் ரம்யா கிருஷ்ணன். தனது திரைப்பயணத்தின் தொடக்க காலத்தில் எதிர்கொண்ட சவால்கள் மற்றும் தற்போதைய சினிமா சூழலில் நடிகைகளுக்குக் கிடைக்கும் வசதிகள் குறித்து அவர் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் தனது பழைய சினிமா அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்ட ரம்யா கிருஷ்ணன், ஆரம்பகால படப்பிடிப்புகளில் மேக்கப் உள்ளிட்ட பணிகளைத் தானே கவனித்துக்கொண்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “நான் சினிமாவில் அறிமுகமான புதிதில் எனக்கு நானே மேக்கப் மற்றும் சிகை அலங்காரம் செய்துகொள்வேன். இரவு நேரப் படப்பிடிப்புகள் இருக்கும்போது, நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதற்காக காரில் பயணிக்கும்போதே மேக்கப் போட்டுக்கொள்வேன். படப்பிடிப்புத் தளத்திற்குச் செல்வதற்குள் அனைத்தையும் தயார் செய்துகொள்ள வேண்டியிருக்கும். மேக்கப் போடுவது, உடை மாற்றுவது என ஒரு மணி நேரத்திற்குள் எல்லாவற்றையும் நானே செய்து முடிக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது” எனத் தனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
தொடர்ந்து இன்றைய தலைமுறை நடிகைகளுக்குக் கிடைக்கும் வசதிகள் குறித்துப் பேசிய அவர், “அன்று நாங்கள் எதிர்கொண்ட கஷ்டங்கள் அனைத்தும் இன்று மிகவும் எளிதாகிவிட்டன. நாங்கள் அனுபவித்த சிரமங்களில் நான்கில் ஒரு பங்கைக்கூட இன்றைய நடிகைகள் சந்திக்க வேண்டியதில்லை. தனிப்பட்ட உதவியாளர்கள், பிரத்யேக கேரவன்கள் என தற்போது அனைத்தும் எளிதாகக் கிடைக்கின்றன.
அந்த வகையில் இன்றைய நடிகைகள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். சில நேரங்களில் அவர்கள் எங்கள் காலகட்டத்திலேயே திரையுலகிற்கு அறிமுகமாகியிருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று கூட யோசிப்பேன்” என ரம்யா கிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
ரம்யா கிருஷ்ணனின் இந்தப் பேட்டி தற்போது சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்று வருகிறது.