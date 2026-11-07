ரசிகர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிய சம்பவம்… தனுஷ் வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு!

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ‘ஓம்’. இப்படத்தில் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான மம்முட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இப்படம் வரும் 20-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னையில் நேற்று நடைபெற்ற ‘ஓம்’ திரைப்பட நிகழ்ச்சியில் படக்குழுவினர் மற்றும் திரையுலகப் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் தனுஷ், “புதிதாக ஒன்று உருவாகும்போது அதிர்வு இருக்கத்தான் செய்யும். அந்த அதிர்வு நல்லதுக்காக மட்டுமே பயன்பட வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக ஏராளமான ரசிகர்கள் திரண்டனர். ஆனால், நுழைவுச்சீட்டு வைத்திருந்த ரசிகர்களுக்குக்கூட போலீசார் அனுமதி மறுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் ரசிகர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதுடன், ஒரு கட்டத்தில் தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டது. மேலும், அரங்கின் வெளியே இருந்த இரும்புக் கதவுகள் மூடப்பட்டதால், பல ரசிகர்கள் ஏமாற்றத்துடன் அங்கிருந்து திரும்பிச் சென்றனர்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து அறிந்த நடிகர் தனுஷ், ரசிகர்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க முடியாமல் திரும்பிச் சென்றது தனக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை அளிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கைகளில் நுழைவுச்சீட்டு வைத்திருந்தும் உள்ளே வர முடியாமல் திரும்பிச் சென்றது என் மனதிற்கு மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது. இது யாருடைய தவறு என்று நான் ஆராய விரும்பவில்லை. நானே இதற்குப் பொறுப்பேற்று எனது வருத்தங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனி இதுபோன்று நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வது என் பொறுப்பு” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கைகளில் நுழைவுச்சீட்டு வைத்திருந்தும் உள்ளே வரமுடியாமல் திரும்பச் சென்றது என் மனதிற்கு மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது. இது யாருடைய தவறு? என்று நான் ஆராய விரும்பவில்லை… நானே இதற்குப் பொறுப்பேற்று என் வருத்தங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனி இப்படி நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வது என் பொறுப்பு🙏
— Dhanush (@dhanushkraja) November 6, 2026