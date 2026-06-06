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அரசியலில் ஈடுபடும் எண்ணமே இல்லை – கேள்விக்கு மீண்டும் விளக்கம் அளித்த நடிகர் பாலா

by Suresh080
I Have No Intention of Entering Politics” – Actor Bala Reiterates His Stand

சின்னத்திரையில் காமெடியன், நடனக் கலைஞர், தொகுப்பாளர் என பன்முகத் திறமையுடன் ரசிகர்களை கவர்ந்து, தற்போது நடிகராகவும் தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடித்திருப்பவர் பாலா. தனது வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை தொடர்ந்து சமூக நலப் பணிகளுக்காக செலவழித்து வரும் அவர், பலரின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பாலாவிடம், “அரசியலுக்கு வருவீர்களா?” என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இதற்கு பதிலளித்த பாலா, “எனக்கு அரசியல் அறிவு கிடையாது. அரசியலில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் இல்லை. அந்த அளவுக்கு நான் பெரிய ஆளும் கிடையாது. என்னால் முடிந்தவரை நான் சம்பாதிக்கும் பணத்தின் மூலம் மக்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் விருப்பம்” என்று கூறினார்.

மேலும், “எனக்கு எந்தவித அரசியல் நோக்கமும் இல்லை என்பதை ஏற்கனவே பலமுறை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறேன். என் வாழ்நாளின் இறுதி வரை உழைத்து சம்பாதித்து, அந்த வருமானத்தின் மூலம் மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்பதையே குறிக்கோளாக வைத்து என் பயணம் தொடரும்” எனத் தெரிவித்தார்.