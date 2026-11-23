இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘சத்யவான் சாவித்திரி’ திரைப்படம் சமீபத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தின் புரொமோஷன் நிகழ்ச்சியின்போது ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில், தனது வாழ்க்கையில் மிகவும் காயப்படுத்திய சம்பவங்கள் குறித்து கீர்த்தி சுரேஷ் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
அப்போது அவர், “மற்ற நடிகர்களுடன் என்னை இணைத்துப் பரவிய தேவையற்ற காதல் வதந்திகள் என்னை மிகவும் காயப்படுத்தின. ஏனென்றால், நான் ஒரே ஒரு காதல் உறவில் மட்டுமே இருந்திருக்கிறேன். அந்த வதந்திகள் பரவியபோது, இதற்குப் பதிலளிக்க வேண்டுமா என்றுதான் ஆண்டனி என்னிடம் கேட்டார். அவர் ஒருபோதும் என்னைச் சந்தேகப்பட்டுக் கேள்வி எழுப்பியதில்லை. எங்களுக்குள் எல்லாம் தெளிவாக இருக்கும்போது, வெளியில் இருப்பவர்களுக்கு எதையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தனது கணவர் ஆண்டனி தட்டில் மிகவும் சிறந்த குணநலன்களைக் கொண்டவர் என்று பாராட்டிய கீர்த்தி சுரேஷ், தான் மனதளவில் சோர்வடையும் தருணங்களில் எல்லாம் அவர்தான் தன்னை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்துவதாகக் கூறியுள்ளார்.
குறிப்பாக, ‘டோரதி’ திரைப்படத்தில் நடிக்க முடிவெடுத்தபோது பலரும் தயக்கம் தெரிவித்ததாகவும், அந்தச் சூழலில் துணிச்சலுடன் அந்தப் படத்தில் நடிக்குமாறு ஆண்டனி தன்னை ஊக்குவித்ததாகவும் அவர் நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.
கீர்த்தி சுரேஷ் 12-ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போதே, தன்னைவிட 7 வயது மூத்தவரான ஆண்டனி தட்டிலைக் காதலிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். ஆண்டனி கத்தாரில் பணியாற்றியதால், இவர்களது காதல் சுமார் 6 ஆண்டுகள் நீண்ட தொலைதூரக் காதலாகத் தொடர்ந்தது. சுமார் 15 ஆண்டுகாலக் காதலுக்குப் பிறகு, கடந்த 2024 டிசம்பரில் கோவாவில் இருவரும் திருமணம் செய்துகொண்டனர்.