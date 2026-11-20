இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் இயக்குநர் மிஷ்கின் இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘சத்தியவான் சாவித்திரி’. ஜீ ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு சாம் சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.
இப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் வழக்கறிஞராகவும், மிஷ்கின் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் பாலசரவணன், பாலாஜி சக்திவேல், ஆர். சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். நாளை (நவம்பர் 20) இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. ஏற்கனவே படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்த நிலையில், படக்குழுவினர் தீவிரமாகப் புரமோஷன் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மேடையில் அருகருகே அமர்ந்திருந்த மிஷ்கின், கீர்த்தி சுரேஷைப் பாராட்டிப் பேசும்போது அவரைத் தொட்டுப் பேசியுள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் பரவியது.
இதனைப் பார்த்த எக்ஸ் தளப் பயனர் ஒருவர், “ஒரு ஆண் மென்மையாகத் தொட்டதற்கே கீர்த்தி சுரேஷ் ஏன் இவ்வளவு அசௌகரியமாக உணர வேண்டும்? திரைப்படங்களில் இதுபோன்ற காட்சிகளில் நடிக்கும்போது அமைதியாகத்தானே இருக்கிறார். கீர்த்தியின் முகத்தைப் பாருங்கள், மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது” எனப் பதிவிட்டிருந்தார்.
இந்தப் பதிவைப் பகிர்ந்த கீர்த்தி சுரேஷ், அதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், “முதலில் என் முகத்தில் எங்கே அசௌகரியத்தைக் கண்டீர்கள்? எங்களுக்குள் அப்பா – மகள் போன்ற உறவு இருப்பதாக அவரும் நானும் கூறியதை நீங்கள் கேட்கவில்லையா? இரண்டாவதாக, திரைப்படங்களில் ஒருவரையொருவர் தொட்டுக்கொண்டால், பொதுவெளியிலும் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமா? சில விஷயங்களை நீங்கள் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிரதர்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கீர்த்தி சுரேஷின் இந்தப் பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. முன்னதாக, இதே நிகழ்ச்சியில் ‘டோரதி’ படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷின் நடிப்பைப் பாராட்டி மிஷ்கின் அவருக்குத் தங்க மோதிரம் பரிசளித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Firstly , where do you see discomfort on my face ? Did you not hear him or me say that we share a bond like a father and daughter?
Secondly , say I was uncomfortable, you are stating that we get touched in films so I should be okay with that in public too ? You really need to get something’s right brother 🙃
— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) November 19, 2026