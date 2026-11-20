சமீபத்தில் நடிகர் அர்ஜுனின் இளைய மகள் அன்ஜனாவின் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்தத் திருமணத்தில் அர்ஜுனின் மூத்த மகளும், நடிகையுமான ஐஸ்வர்யாவின் கணவர் நடிகர் உமாபதி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பங்கேற்கவில்லை. இதனால், குடும்பத்திற்குள் கருத்து வேறுபாடு இருப்பதாகப் பல்வேறு தகவல்களும் யூகங்களும் சமூக வலைதளங்களில் பரவின.
இதற்கிடையே, தனது மகள் ஐஸ்வர்யா குறித்து இணையத்தில் பரப்பப்படும் அவதூறான கருத்துகளுக்குக் கண்டனம் தெரிவித்து நடிகர் அர்ஜுன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், தனது மகளின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து எழும் யூகங்களுக்கு அவர் விரும்பினால் சரியான நேரத்தில் விளக்கம் அளிப்பார் என்றும், ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தனது வாழ்க்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையும் சுதந்திரமும் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ஒரு தந்தையாக தனது மகளின் குணத்தையும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் குறிவைத்து ஆதாரமற்ற, இழிவான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுவதை அமைதியாகப் பார்த்துக்கொண்டிருக்க முடியாது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குறிப்பாக, எந்தவித ஆதாரமும் இன்றி தனது மகளை மது அருந்தும் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர் என்று முத்திரை குத்துவது மிகவும் பொறுப்பற்ற செயல் என்றும், இதுபோன்ற அவதூறுகளைப் பரப்புவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், அமைதி காப்பதைத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளக் கூடாது என்றும், தவறான தகவல்களைப் பரப்புபவர்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்து உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
பத்திரிகைத் துறையை மதிப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள அர்ஜுன், சில ஊடகங்கள் உண்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையைப் புறக்கணித்து, பரபரப்புக்காக ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளைச் செய்தியாக்குவது வருத்தமளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
தனது மகள் கண்ணியத்துடனும், சுதந்திரத்துடனும், சுயமரியாதையுடனும் வாழ்வதற்கு எப்போதும் துணையாக இருப்பேன் என்றும், தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பப்பட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார்.
இறுதியாக, மரியாதையும் கண்ணியமும் ஒருபோதும் சமரசம் செய்துகொள்ளக்கூடியவை அல்ல என்றும், தனது வாழ்க்கையைத் தனக்குப் பிடித்தபடி வாழ்வதற்காக எந்தப் பெண்ணும் தன்னை நியாயப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் நடிகர் அர்ஜுன் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.