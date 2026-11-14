‘அறிவு’ படத்தின் ரிலீஸ் அப்டேட் வெளியானது!

‘உறியடி’ திரைப்படத்தில் புகழ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்ற நடிகர் விஜயகுமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் ‘அறிவு’ (Arivu). இப்படம் வரும் டிசம்பர் 11, 2026 அன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
‘கழுகு’ திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் சத்யசிவா இப்படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ளார். மூவிட்ரான் புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் சாய் வினோத் ஜெயக்குமார் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார்.
மலைக்கிராமங்களில் கல்வியைக் கொண்டு சேர்க்கும் பள்ளி ஆசிரியர் கதாபாத்திரத்தில் விஜயகுமார் நடித்துள்ளார். கல்வியை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கி, மே மாதத்தில் நிறைவடைந்தது.
இப்படத்தில் விஜயகுமாருடன் கயல் ஆனந்தி, சுபிக்ஷா குமார், ஜோஷிகா மாயா, இஸ்மத் பானு, சிங்கம்புலி, ஐ.எம். விஜயன், தீபா சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு டி. இமான் இசையமைத்துள்ளார். தில் ராஜு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள இப்படத்திற்கு வெற்றி கிருஷ்ணன் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். நிகேஷ் ஆர்.எஸ்., இயக்குநர் சத்யசிவாவுடன் இணைந்து வசனங்களை எழுதியுள்ளார்.
இந்நிலையில், ‘அறிவு’ திரைப்படம் டிசம்பர் 11-ம் தேதி வெளியாகும் என்ற அறிவிப்பு ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.