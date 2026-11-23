நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ராமாயணா’ திரைப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் ஜெர்மானிய இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் ஜிம்மர் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர். இப்படத்தின் இசைப் பணிகளுக்காகத் தான் சுமார் 10 முதல் 12 திரைப்படங்களைத் தவிர்த்ததாக ஏ.ஆர்.ரகுமான் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவாவில் நேற்று நடைபெற்ற இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் (IFFI) பங்கேற்ற ஏ.ஆர்.ரகுமான், ‘ராமாயணா’ படத்தின் இசைப் பயணம் குறித்து மனம் திறந்து பேசினார்.
அப்போது அவர், “கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ‘ராமாயணா’ படத்தின் இசை, கருப்பொருள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் பணியாற்றி வருகிறோம். சில இசை மெட்டுகளை இறுதி செய்வதற்கு முன்பு, அவற்றில் 12-க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு வடிவங்களை உருவாக்கினோம். அந்தப் பணிகள் மிகவும் அற்புதமான அனுபவமாக இருந்தன.
இந்தப் படத்தின் இசையில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சுமார் 10 முதல் 12 திரைப்படங்களைத் தவிர்த்தேன். பல முன்னணி இயக்குநர்களின் முக்கியமான படங்களைக்கூட நிராகரித்தேன். அதற்காக நான் பெருமைப்படுகிறேன்” என்றார்.
மேலும், தனக்கு உண்மையிலேயே ஆர்வத்தையும் ஆக்கப்பூர்வமான ஈடுபாட்டையும் ஏற்படுத்தும் படங்களை மட்டுமே தேர்வு செய்வதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், “ஒரு திரைப்படத்தின் பணிகளை நான் முழுமையாக ரசிக்கும்போதுதான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன். அத்தகைய வாய்ப்புகள் எனது கலைப் புரிதலை மேம்படுத்துவதுடன், எனது குழுவினருக்கும் புதிய உற்சாகத்தை அளிக்கின்றன” என்றார்.
இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த இசை மரபுகளை ஆராய்வதில் தனக்கு இருக்கும் ஆர்வம் குறித்தும் ரகுமான் பேசினார். ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திற்கும் தனித்துவமான இசை அடையாளம் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், வெவ்வேறு இசைப் பாணிகளை ஒன்றிணைப்பதை விரும்புவதாகத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நான் பல்வேறு கலாச்சாரங்களுடன் இணைந்திருக்கிறேன். பாரம்பரிய இசையில் பணியாற்றும்போதுகூட நவீன இசையைக் கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன். எனவே, எனது சிந்தனையில் நவீனத்துவமும் கலந்திருக்கிறது. பாரம்பரிய இசையையும் நவீன இசையையும் தனித்தனியாகவே வைத்திருக்கிறேன். சில நேரங்களில் இதனால் எனக்கே குழப்பம் ஏற்படுவதுண்டு” எனத் தெரிவித்தார்.